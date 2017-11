Những mặt tiền Sài Gòn cứ chụp là có ảnh đẹp

Những quán cafe không chỉ thu hút giới trẻ bằng nội thất trang trí trong quán mà nó còn có những mặt tiền cứ chụp là có ảnh sống ảo cực đẹp, đơn cử như Nấp Sài Gòn. Đây là quán cafe kiêm homestay ngay giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Ảnh: Nấp Sài Gòn. Đúng như tên gọi của mình, Nấp trốn mình trong một con hẻm nhỏ bình yên và tĩnh lặng. Trong lần đầu đến quán cafe tại Sài Gòn, có lẽ bạn sẽ hơi lúng túng một chút vì đường xá quanh co thế nhưng, đến được rồi thì bạn sẽ thấy Nấp cực kì xứng đáng với công sức tìm đường của mình. Ảnh: Nấp Sài Gòn Mặt tiền của Nấp Sài Gòn là một khung cửa gỗ với lá cây rủ xuống cực kì dịu mát và xinh xắn. Hầu như ai đến với quán cafe này cũng phải check - in ở khung cửa này, đơn giản vì nó quá ăn ảnh. Ảnh: Nấp Sài Gòn Chỉ cần đứng hay ngồi ở băng ghế của Nấp Sài Gòn rồi pose dáng là thế nào bạn cũng có một tấm ảnh xinh lung linh để sống ảo trên các trang cá nhân của mình. Ảnh: Nấp Sài Gòn Địa điểm tiếp theo có mặt tiền cực đẹp để sống ảo tại Sài Gòn được giới trẻ phát hiện đó là L'usine - 19 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Ảnh: L'usine Tuy nhiên, cửa hàng mới toanh của L'usine trên đường Lê Thánh Tôn sẽ khiến bạn bất ngờ với lối trang trí đơn giản nhưng cực sang từ cửa cho tới trong quán. Ảnh: L'usine Phần mặt tiền của L'usine mang tông trắng điểm xuyết những mảng cây xanh khá đơn giản nhưng lại "ăn ảnh" đặc biệt dành cho những bức ảnh lookbook. Ảnh: L'usine Một bộ thời trang đơn giản nhưng cũng sáng bừng như bên trời Âu là những cảm nhận mà giới trẻ Sài thành khi chụp ảnh tại mặt tiền của L'usine. Ảnh: L'usine Dù mới mở cửa cách đây không lâu nhưng Peachie đã nhanh chóng khiến giới trẻ lũ lượt check - in. Sản phẩm của cửa hàng này là những loại nước ép và sinh tố rất tốt cho sức khỏe nên đây là chỗ lui tới quen thuộc của hội con gái dáng xinh da đẹp. Ảnh: FB Peachie Hạn chế của Peachie là không gian trong quán khá nhỏ, nhưng bù lại là phần mặt tiền vô cùng bắt mắt với sắc hồng nude nữ tính và màu trắng tinh khôi. Ảnh: FB Peachie Mới đến với Peachie, bạn sẽ ấn tượng ngay với bức tường với những mảng màu pastel được phối ngẫu hứng nhưng rất hòa hợp. Ảnh: FB Peachie Khu vực mặt tiền với background cực kì màu sắc là điểm nhấn khiến các bạn trẻ luôn chọn đây là địa điểm "lưu trú". Ảnh: FB Peachie Mời quý vị xem clip Top những quán cafe đẹp ở Sài Gòn năm 2016/ Nguồn: Life Beautiful.

Những quán cafe không chỉ thu hút giới trẻ bằng nội thất trang trí trong quán mà nó còn có những mặt tiền cứ chụp là có ảnh sống ảo cực đẹp, đơn cử như Nấp Sài Gòn. Đây là quán cafe kiêm homestay ngay giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Ảnh: Nấp Sài Gòn. Đúng như tên gọi của mình, Nấp trốn mình trong một con hẻm nhỏ bình yên và tĩnh lặng. Trong lần đầu đến quán cafe tại Sài Gòn, có lẽ bạn sẽ hơi lúng túng một chút vì đường xá quanh co thế nhưng, đến được rồi thì bạn sẽ thấy Nấp cực kì xứng đáng với công sức tìm đường của mình. Ảnh: Nấp Sài Gòn Mặt tiền của Nấp Sài Gòn là một khung cửa gỗ với lá cây rủ xuống cực kì dịu mát và xinh xắn. Hầu như ai đến với quán cafe này cũng phải check - in ở khung cửa này, đơn giản vì nó quá ăn ảnh. Ảnh: Nấp Sài Gòn Chỉ cần đứng hay ngồi ở băng ghế của Nấp Sài Gòn rồi pose dáng là thế nào bạn cũng có một tấm ảnh xinh lung linh để sống ảo trên các trang cá nhân của mình. Ảnh: Nấp Sài Gòn Địa điểm tiếp theo có mặt tiền cực đẹp để sống ảo tại Sài Gòn được giới trẻ phát hiện đó là L'usine - 19 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Ảnh: L'usine Tuy nhiên, cửa hàng mới toanh của L'usine trên đường Lê Thánh Tôn sẽ khiến bạn bất ngờ với lối trang trí đơn giản nhưng cực sang từ cửa cho tới trong quán. Ảnh: L'usine Phần mặt tiền của L'usine mang tông trắng điểm xuyết những mảng cây xanh khá đơn giản nhưng lại "ăn ảnh" đặc biệt dành cho những bức ảnh lookbook. Ảnh: L'usine Một bộ thời trang đơn giản nhưng cũng sáng bừng như bên trời Âu là những cảm nhận mà giới trẻ Sài thành khi chụp ảnh tại mặt tiền của L'usine. Ảnh: L'usine Dù mới mở cửa cách đây không lâu nhưng Peachie đã nhanh chóng khiến giới trẻ lũ lượt check - in. Sản phẩm của cửa hàng này là những loại nước ép và sinh tố rất tốt cho sức khỏe nên đây là chỗ lui tới quen thuộc của hội con gái dáng xinh da đẹp. Ảnh: FB Peachie Hạn chế của Peachie là không gian trong quán khá nhỏ, nhưng bù lại là phần mặt tiền vô cùng bắt mắt với sắc hồng nude nữ tính và màu trắng tinh khôi. Ảnh: FB Peachie Mới đến với Peachie, bạn sẽ ấn tượng ngay với bức tường với những mảng màu pastel được phối ngẫu hứng nhưng rất hòa hợp. Ảnh: FB Peachie Khu vực mặt tiền với background cực kì màu sắc là điểm nhấn khiến các bạn trẻ luôn chọn đây là địa điểm "lưu trú". Ảnh: FB Peachie Mời quý vị xem clip Top những quán cafe đẹp ở Sài Gòn năm 2016/ Nguồn: Life Beautiful.