Những địa điểm ăn chơi đẹp-độc-lạ tại Sapa khi mùa băng tuyết đến

Sapa từ lâu đã trở thành ‘miền đất hứa' cho các tín đồ du lịch, từ du lịch khám phá đến nghỉ dưỡng, từ con người đến cảnh sắc, nơi đây luôn gây ấn tượng mạnh với du khách bốn phương. Sapa thời điểm này cực kì thích hợp để du hí, vì không khí chưa lạnh quá sâu, vừa có nắng, vừa có gió, vừa có mây xanh và bầu trời cao thăm thẳm, chỉ cần đưa máy lên đã có những bức ảnh 'sống ảo' tuyệt cú mèo. Rời xa thị trấn ồn ào bụi bặm với những khu khách sạn đang xây mới, trốn vào bản để thư giãn một cách an yên nhất là cách được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đến với Sapa. Tưởng tượng mở cửa ra đón ánh nắng đầu đông ập vào phòng, không khí trong lành thoáng đãng, cùng một khung cảnh mây và núi cuộn vào nhau đẹp như mơ, hay ngồi đọc sách bên ly café và nghe tiếng chim hót, suối chảy róc rách giữa núi rừng Tây Bắc, chắc hẳn mọi muộn phiền đều theo gió mà bay đi hết. Sali house là ngôi nhà gỗ truyền thống của người địa phương vẫn lưu giữ được những nét đẹp văn hoá lâu đời. Giá cả homestay ở Sapa vô cùng đa dạng và đều vào dạng ngon - bổ - rẻ. Nếu thuê cả nhà ở được từ 10-15 người là từ 2 triệu đồng trở lên. Thuê theo phòng từ 250.000 đồng/2 người/đêm. Các bạn có thể tự mua đồ về nấu ăn hoặc đặt cơm cho chủ nhà để thưởng thức những món ăn đặc sản dân tộc. Đi Cafe ở Sapa từ lâu đã trở thành một trong những việc nhất định phải làm nếu có cơ hội ghé qua thành phố tuyệt đẹp này. Điều làm nên nét ‘đặc sản' ở đây không phải đến từ hương vị của ly café, mà từ chính địa điểm thưởng thức nó. Không khí trong lành hòa quyện với tiết trời se lạnh, dừng chân trước quang cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc để nhâm nhi một ly café hay trà nóng, chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho những bức ảnh ‘so deep' của bạn. Những quán cafe 'bỏ túi' khi đến Sapa: Gem valley, The Haven Sapa Camp Site, Fansipan Terrace, The Hill Station, Viet Emotion. Fansipan là điểm mà bất kì ai muốn ngắm băng tuyết cũng không thể bỏ qua. Để lên được Fansipan Legend, bạn sẽ phải đi cáp treo 15 phút, giá vé là 600.000 đồng/1 lượt. Hãy tưởng tượng từng cabin chìm nghỉm trong biển mây, trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên độ cao hàng nghìn mét so với mặt đất sẽ khiến bạn có chút sợ hãi, nhưng lại cực kỳ thú vị. Fansipan Legend được ví như chốn bồng lai tiên cảnh. Theo những tín đồ ‘săn' băng cho biết, nhiệt độ đỉnh núi Fansipan đã ở mức rất thấp, toàn bộ cây cỏ đã bao phủ một lớp băng giá trong suốt. Tại một số triền núi dốc, băng đã đóng thành hình lưỡi liềm cực kì đẹp. Có 2 mùa nhất định phải đi Sapa, đó là mùa sương mù và mùa băng tuyết. Sapa khoác lên mình tấm áo lung linh từ băng tuyết.

Sapa từ lâu đã trở thành ‘miền đất hứa' cho các tín đồ du lịch, từ du lịch khám phá đến nghỉ dưỡng, từ con người đến cảnh sắc, nơi đây luôn gây ấn tượng mạnh với du khách bốn phương. Sapa thời điểm này cực kì thích hợp để du hí, vì không khí chưa lạnh quá sâu, vừa có nắng, vừa có gió, vừa có mây xanh và bầu trời cao thăm thẳm, chỉ cần đưa máy lên đã có những bức ảnh 'sống ảo' tuyệt cú mèo. Rời xa thị trấn ồn ào bụi bặm với những khu khách sạn đang xây mới, trốn vào bản để thư giãn một cách an yên nhất là cách được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đến với Sapa. Tưởng tượng mở cửa ra đón ánh nắng đầu đông ập vào phòng, không khí trong lành thoáng đãng, cùng một khung cảnh mây và núi cuộn vào nhau đẹp như mơ, hay ngồi đọc sách bên ly café và nghe tiếng chim hót, suối chảy róc rách giữa núi rừng Tây Bắc, chắc hẳn mọi muộn phiền đều theo gió mà bay đi hết. Sali house là ngôi nhà gỗ truyền thống của người địa phương vẫn lưu giữ được những nét đẹp văn hoá lâu đời. Giá cả homestay ở Sapa vô cùng đa dạng và đều vào dạng ngon - bổ - rẻ. Nếu thuê cả nhà ở được từ 10-15 người là từ 2 triệu đồng trở lên. Thuê theo phòng từ 250.000 đồng/2 người/đêm. Các bạn có thể tự mua đồ về nấu ăn hoặc đặt cơm cho chủ nhà để thưởng thức những món ăn đặc sản dân tộc. Đi Cafe ở Sapa từ lâu đã trở thành một trong những việc nhất định phải làm nếu có cơ hội ghé qua thành phố tuyệt đẹp này. Điều làm nên nét ‘đặc sản' ở đây không phải đến từ hương vị của ly café, mà từ chính địa điểm thưởng thức nó. Không khí trong lành hòa quyện với tiết trời se lạnh, dừng chân trước quang cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc để nhâm nhi một ly café hay trà nóng, chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho những bức ảnh ‘so deep' của bạn. Những quán cafe 'bỏ túi' khi đến Sapa: Gem valley, The Haven Sapa Camp Site, Fansipan Terrace, The Hill Station, Viet Emotion. Fansipan là điểm mà bất kì ai muốn ngắm băng tuyết cũng không thể bỏ qua. Để lên được Fansipan Legend, bạn sẽ phải đi cáp treo 15 phút, giá vé là 600.000 đồng/1 lượt. Hãy tưởng tượng từng cabin chìm nghỉm trong biển mây, trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên độ cao hàng nghìn mét so với mặt đất sẽ khiến bạn có chút sợ hãi, nhưng lại cực kỳ thú vị. Fansipan Legend được ví như chốn bồng lai tiên cảnh. Theo những tín đồ ‘săn' băng cho biết, nhiệt độ đỉnh núi Fansipan đã ở mức rất thấp, toàn bộ cây cỏ đã bao phủ một lớp băng giá trong suốt. Tại một số triền núi dốc, băng đã đóng thành hình lưỡi liềm cực kì đẹp. Có 2 mùa nhất định phải đi Sapa, đó là mùa sương mù và mùa băng tuyết. Sapa khoác lên mình tấm áo lung linh từ băng tuyết.