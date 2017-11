Mê mẩn với cánh đồng lau đẹp tựa thiên đường ở Nghệ An

Vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, giữa bãi bồi sông Lam có một rừng lau tự nhiên trổ cờ trắng xóa. Đây cũng là địa điểm được nhiều nhiếp ảnh gia cũng như các bạn trẻ tại Nghệ An cũng như nhiều tỉnh thành lân cận chọn làm địa điểm để cho ra đời những bức ảnh sống ảo cực chất. Ảnh trong bài: Sa Mạc Hoang. Cánh đồng lau ở Nghệ An nằm tại địa phận xã Nam Cường, huyện Nam Đàn. Với địa điểm khá dễ tìm, rừng lau này thường đón tiếp những vị khách khá tấp nập đến và đi. Tuy không phải là những địa điểm chụp ảnh quá mới nhưng cánh đồng lau tại Nam Đàn luôn rất được lòng du khách bởi vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết của sắc trắng tự nhiên của mình. Cả rừng lau trắng đung đưa trong gió, dưới ánh nắng tinh khôi như khiến cho tiết trời sang đông trở nên tươi sáng, ấm áp hơn. Mặc dù, chỉ mới đầu mùa lau nở nhưng hàng ngàn bạn trẻ đã tập trung về đây chiêm ngưỡng và thích thú ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp từ phong cảnh thiên nhiên cực kỳ thơ mộng tại rừng lau Nghệ An và không quên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này để sống ảo trên mạng xã hội. Những cành lau vừa mới nở nên bông trắng mềm mại, đung đưa trước gió như một thảo nguyên, nền cát trắng mịn, óng ánh dễ khiến người ta liên tưởng đến một nơi hoang sơ, chưa có dấu chân của con người. Cánh đồng lau rộng trải dài ven sông Lam trổ cờ trắng xóa dưới ánh nắng tinh khôi khiến tiết trời sang đông ở xứ Nghệ lại trở nên ấm áp một cách lạ thường. Sau những phút giây bươn trải giữa dòng đời bộn bề bận rộn, được chiêm ngưỡng những cành lau trắng muốt phất phơ dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng tinh sương hay dưới ráng chiều tà lãng mạn nhiều người sẽ thấy thư thái đến lạ kì. Đối với những người đam mê nhiếp ảnh, màu trắng tinh khôi của những bông lau luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những bức ảnh tuyệt mỹ. Không chỉ thu hút những bạn trẻ đam mê sống ảo mà cánh đồng lau Nam Đàn này còn trở thành địa điểm để ghi dấu hạnh phúc cho những cặp tình nhân hay những cặp vợ chồng sắp cưới. Ảnh trong bài: Sa Mạc Hoang.

