Homestay đơn giản nhưng đẹp miễn chê giữa lòng Sài Gòn

Sài Gòn nổi tiếng với sự tấp nập và ồn ào nhưng để thoát khỏi vòng xoáy này không phải là dễ. Tuy nhiên, vẫn còn đó một homestay có thể giải quyết vấn đề mà nhiều người dân Sài Gòn luôn tìm kiếm đó là sự yên tĩnh, đơn giản nhưng vẫn đẹp miễn chê. Homestay Sài Gòn được nhiều người lựa chọn để thoát khỏi sự ồn ào, sôi động mang tên The Common Room Project. The Common Room Project Nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi. Nó hiện diện một cách lặng lẽ nhưng khi có dịp trải nghiệm, bạn sẽ phải ngạc nhiên với từng ngóc ngách của ngôi nhà độc đáo này. The Common Room Project không phải là khách sạn, cũng không phải là hostel. Đây đơn giản là nhà dành cho những người yêu thích sự đơn giản, nhưng vẫn đầy đủ tiện ích. Mời bước vào homestay The Common Room Project, nhiều người sẽ tỏ ra vô cùng bất ngờ. Trong khi các homestay khác đề cao lối thiết kế họa tiết cầu kì và sang trọng thì The Common Room Project lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác và đặt sự đơn giản làm tiêu chí hàng đầu. Chính vì lẽ đó, khi mở cánh cửa bước chân vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy sự thân quen, gần gũi bao trùm không gian. Phần không gian bên ngoài thân thuộc bao nhiều thì phần không gian khá Tây bên trong lại khiến bạn bất ngờ. Với lối thiết kế vô cùng ấn tượng, hiện đại và rất trẻ trung khiến ai cũng phải "đổ rầm rầm" ngay lập tức. Mọi chi tiết, vật dụng nội thất và tone màu đều hài hòa với nhau tạo nên tổng thể cuốn hút, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, The Common còn có một khoảng không gian sinh hoạt chung là bếp và sân thượng để bạn có thể quây quần nấu nướng hay chơi boardgame với bạn bè. Những góc làm việc, kệ sách hay phòng ngủ của The Common đều ưu tiên sự đơn giản nhưng vẫn hài hòa và đầy đủ tiện ích khiến bất cứ bạn trẻ nào đều phải thích thú. Ảnh sử dụng trong bài: The Common Room Project. Mời quý độc giả xem clip The Common Room Project, Ho Chi Minh, Vietnam - Nguồn: Book cheap Vietnam hotel deals

