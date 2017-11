Hành trình "điên rồ" của chuyến phượt xe máy từ VN sáng Pháp

Sau suốt 20 năm ấp ủ kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng trong khoảng 2 năm, ngày 1/6/2017, phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa (SN 1986, quê Tiền Giang) cùng bạn đồng hành của mình là chiếc Wave cùi có tên Memo (viết tắt của Mekong Delta Motorboat - xuồng máy miền Tây, và viết tắt của Memory - Ký ức) đã khởi hành "Chương I" của chuyến đi bằng xe máy vòng quanh thế giới từ TP HCM của quê hương Việt Nam. Từ TP HCM, 8X Tiền Giang đi xe máy sang Campuchia. Cảm nhận khi lần thứ 6 sang đất bạn Campuchia, tới Phnom Penh kẹt xe buổi chiều khiến Đăng Khoa thấy nhớ Sài Gòn da diết. Mới có một ngày sau khi khởi hành nhưng Khoa đã không còn nhận ra mình, anh còn nói vui rằng: "Lúc về chắc "má nhận không ra" luôn". Khoa dành 4 ngày để băng ngang nước bạn Campuchia từ Cửa khẩu Mộc Bài để đến thủ đô Phnom Penh, đến Kampong Chhnang, Battambang để đến Poipet sang Thái Lan. Trên trang cá nhân của mình, Khoa cũng chia sẻ nghiệm mang xe máy qua Thái một cách hợp pháp, đúng luật và đảm bảo thành công, tuy vậy chi phí cũng không hề ít. Trong đó phải có giấy tờ xe yêu cầu tiếng Anh và có công chứng, bằng lái quốc tế, ảnh chụp xe thành 3 tấm, ảnh thẻ, passport, bảo hiểm xe, giấy đăng kiểm và thuế phí đường bộ... Lệ phí là không tránh khỏi. Phí cuối cùng mà Khoa phải trả là 19000THB, thêm 750THB xăng cho anh guide, tổng là khoảng 13,2 triệu VNĐ. Từ Thái Lan, cả Đăng Khoa cùng chiếc Wave cùi bay sang Nepal để đảm bảo thời hạn visa. Tại Nepal, phượt thủ 8X quê Tiền Giang tranh thủ đi thăm thú các nơi. "Loanh quanh Kath thăm mấy đền và khu vực nổi tiếng rồi lang thang hang cùng ngõ hẻm ở Kathmandu. Dư âm trận động đất kinh hoàng hai năm trước vẫn còn, nhiều tháp bằng đá đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Sáng nay buồn buồn chạy lên Swayambhunath (đền Khỉ) ngắm Kath từ trên cao, trời dịu mát và hai hàng thông chào đón làm nhớ Đà Lạt ghê. Không biết bao giờ mới gặp lại", anh viết. "Xin thông báo là đi đám cưới xong họ thấy mình đẹp trai quá nên bị cô bạn Nisha Ranjitkar mới quen bắt lại làm rể luôn rồi, nên xin phép dừng cuộc chơi tại ngôi làng Bandipur trên đỉnh núi đầy thơ mộng và xinh tươi này của Nepal", Đăng Khoa được dự đám cưới truyền thống đầy màu sắc và thú vị của người Nepal. "Tới lúc thay nhớt rồi, tìm đỏ mắt mới thấy chai nhớt ưng ý hay dùng cho an tâm xong cái đi "Đà Lạt" luôn. Đường Pokhara đi Tansen cảnh đẹp và hùng vĩ vô cùng nhưng cũng vật vã lắm, hơn 100km chạy đường đèo và dốc cao muốn banh xác, rất giống đường từ Hà Giang đi Cao Bằng qua Thông Nông. Mai tạm biệt Nepal và những người dân Nepal hiền hòa dễ thương để sang Ấn rồi", chàng trai Tiền Giang thấy "ảo ảnh" Việt Nam ở mọi miền. Sau đó, Đăng Khoa từ Nepal băng theo con đường mòn tới Ấn Độ. Cảnh thôn quê Ấn Độ tuyệt đẹp thiệt nhưng cái nắng gay gắt khiến 8X mới đi nửa ngày đã đen thui như con cá đuối. Một tháng sau khi khởi hành, Khoa cũng đã giảm được 5kg. Một số tấm "streetlife" chụp nhanh ở Ấn Độ của Đăng Khoa lột tả một xã hội đầy màu sắc và đa dạng, pha trộn nhiều thứ truyền thống và hiện đại, mà như anh nhận xét đúng kiểu một cái "organized chaosity" - sự hỗn loạn có tổ chức. Sau khi rời Ấn Độ, điểm đến tiếp theo của Đăng Khoa là Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia và Bulgaria. Ngày thứ 34 khi đặt chân đến Pakistan, Đăng Khoa bày tỏ cảm xúc: "Cả đời mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến Pakistan, càng không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mang xe mình đến đây. Vậy mà vào một ngày hè nóng banh xác tháng 7, sau hơn nửa ngày làm thủ tục tại cửa khẩu Attari-Wagha nổi tiếng giữa Ấn Độ và Pakistan, mình đã nhập cảnh vào đất nước này". Khoa Tranh thủ vài ngày nghỉ ngơi và tham quan ở Lahore để dồn hết sức lực chuẩn bị bước vào chặng đường thử thách và nguy hiểm nhất trong toàn bộ chuyến đi là băng ngang vùng sa mạc và bán hoang mạc rộng lớn hơn 1000km để đến cửa khẩu Taftan sang Iran. Trong ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa giao lưu cùng câu lạc bộ xe máy CRC của Pakistan. "Khoa ghé thăm đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, thăm ngài Đại sứ Lưu cùng phu nhân và các anh em làm việc ở đại sứ quán. Xong rồi còn được dẫn đi ăn ngập mặt, cafe và còn được tiếp tế vitamin rau để dự trữ cho hành trình băng ngang sa mạc sắp tới nữa. Thật vui và cảm kích vô cùng khi được gặp đồng hương ở nước ngoài và được giúp đỡ rất nhiều". "Sau khi lấy được Visa Iran tại Islamabad ở bờ Đông thì bắt đầu băng qua Pakistan về phía Tây nhắm hướng cửa khẩu Taftan cách đó 2000km, thấy có đường vòng qua Lahore đỡ được 300km nên chui vô vì đọc thấy khu vực này cho đi. Ai dè mới thay nhớt xong đang đi được xíu thì xe cảnh sát tới tấp vô kêu về đồn "uống trà", mà đúng nghĩa uống trà với được ăn trưa nữa, ngồi xem cảnh sát ở đây tiếp dân cũng thú vị, xong hỏi đi đâu check giấy tờ rồi bảo khu vực này cũng bất ổn không được đi một mình. Giờ họ bảo quăng xe lên xe thùng họ chở đi rồi hộ tống ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi tính tiếp. Cũng hơi tiếc, biết vậy đi đường chính cho rồi, nhưng thôi cảnh sát bảo sao nghe vậy nên không còn cách nào khác, cũng là trải nghiệm hay. Mấy anh cảnh sát Pakistan rất tốt và mình thật sự đánh giá rất cao nỗ lực bảo vệ an toàn cho những du khách hiếm hoi đến đất nước của họ", Khoa chia sẻ về trải nghiệm mới chưa bao giờ có trong đời. Khi đặt chân đến Iran, Khoa còn được đi xem múa rối nước Việt Nam. Chương trình do đại sứ quán Việt Nam tại Iran tổ chức để mừng Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Iran. "Vài đoạn được mấy anh cảnh sát Iran hộ tống qua đoạn nguy hiểm". Tình cờ được gặp và chụp ảnh với ca sĩ Hồ Quang Hiếu ở tận đất nước Georgia. Hy Lạp, Albania, Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Ý, Thụy Sĩ, Lichtenstein, Áo, Đức, Luxembourg, Bỉ là những điểm dừng chân trong hành trình khám phá châu Âu của chàng trai người Việt. Trong chặng đường này, Khoa được hỗ trợ rất nhiều bởi cộng đồng người Việt ở châu Âu. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng được gặp nhiều đồng bào khi đi xa khiến anh thấy ấm áp vô cùng. Ngày 28/10, Trần Đặng Đăng Khoa tới Paris (Pháp). Sau 150 ngày chạy xe máy với quãng đường dài 20.000km. Mặc dù đã giảm 7,5 kg so với lúc khởi hành nhưng Khoa chia sẻ điều quan trọng và hài lòng nhất là anh không bị bất kỳ tai nạn, va chạm lớn nhỏ nào, do chạy xe chậm và cẩn thận. Anh không bị bệnh hay cảm sốt gì dọc đường, nhờ sức đề kháng từ nhỏ đã rất tốt, phần cũng vì biết tự chăm sóc bản thân. Sau khi hoàn thành "Chương I" của cuộc hành trình, Đăng Khoa đã lên lịch trình cho chặng đường kế tiếp đi Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ (có thể cả Bắc Mỹ), rồi sang Australia, về Đông Nam Á và trở lại Việt Nam trong 365 ngày. Kinh phí được Trần Đặng Đăng Khoa dự trù cho toàn bộ hành trình vòng quanh thế giới này là 1 tỉ đồng. Số tiền có được do anh tiết kiệm, làm việc và ký hợp đồng với các hãng tài trợ trên đường đi. Ảnh: FBNV.

Sau suốt 20 năm ấp ủ kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng trong khoảng 2 năm, ngày 1/6/2017, phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa (SN 1986, quê Tiền Giang) cùng bạn đồng hành của mình là chiếc Wave cùi có tên Memo (viết tắt của Mekong Delta Motorboat - xuồng máy miền Tây, và viết tắt của Memory - Ký ức) đã khởi hành "Chương I" của chuyến đi bằng xe máy vòng quanh thế giới từ TP HCM của quê hương Việt Nam. Từ TP HCM, 8X Tiền Giang đi xe máy sang Campuchia. Cảm nhận khi lần thứ 6 sang đất bạn Campuchia, tới Phnom Penh kẹt xe buổi chiều khiến Đăng Khoa thấy nhớ Sài Gòn da diết. Mới có một ngày sau khi khởi hành nhưng Khoa đã không còn nhận ra mình, anh còn nói vui rằng: "Lúc về chắc "má nhận không ra" luôn". Khoa dành 4 ngày để băng ngang nước bạn Campuchia từ Cửa khẩu Mộc Bài để đến thủ đô Phnom Penh, đến Kampong Chhnang, Battambang để đến Poipet sang Thái Lan. Trên trang cá nhân của mình, Khoa cũng chia sẻ nghiệm mang xe máy qua Thái một cách hợp pháp, đúng luật và đảm bảo thành công, tuy vậy chi phí cũng không hề ít. Trong đó phải có giấy tờ xe yêu cầu tiếng Anh và có công chứng, bằng lái quốc tế, ảnh chụp xe thành 3 tấm, ảnh thẻ, passport, bảo hiểm xe, giấy đăng kiểm và thuế phí đường bộ... Lệ phí là không tránh khỏi. Phí cuối cùng mà Khoa phải trả là 19000THB, thêm 750THB xăng cho anh guide, tổng là khoảng 13,2 triệu VNĐ. Từ Thái Lan, cả Đăng Khoa cùng chiếc Wave cùi bay sang Nepal để đảm bảo thời hạn visa. Tại Nepal, phượt thủ 8X quê Tiền Giang tranh thủ đi thăm thú các nơi. "Loanh quanh Kath thăm mấy đền và khu vực nổi tiếng rồi lang thang hang cùng ngõ hẻm ở Kathmandu. Dư âm trận động đất kinh hoàng hai năm trước vẫn còn, nhiều tháp bằng đá đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Sáng nay buồn buồn chạy lên Swayambhunath (đền Khỉ) ngắm Kath từ trên cao, trời dịu mát và hai hàng thông chào đón làm nhớ Đà Lạt ghê. Không biết bao giờ mới gặp lại", anh viết. "Xin thông báo là đi đám cưới xong họ thấy mình đẹp trai quá nên bị cô bạn Nisha Ranjitkar mới quen bắt lại làm rể luôn rồi, nên xin phép dừng cuộc chơi tại ngôi làng Bandipur trên đỉnh núi đầy thơ mộng và xinh tươi này của Nepal", Đăng Khoa được dự đám cưới truyền thống đầy màu sắc và thú vị của người Nepal. "Tới lúc thay nhớt rồi, tìm đỏ mắt mới thấy chai nhớt ưng ý hay dùng cho an tâm xong cái đi "Đà Lạt" luôn. Đường Pokhara đi Tansen cảnh đẹp và hùng vĩ vô cùng nhưng cũng vật vã lắm, hơn 100km chạy đường đèo và dốc cao muốn banh xác, rất giống đường từ Hà Giang đi Cao Bằng qua Thông Nông. Mai tạm biệt Nepal và những người dân Nepal hiền hòa dễ thương để sang Ấn rồi", chàng trai Tiền Giang thấy "ảo ảnh" Việt Nam ở mọi miền. Sau đó, Đăng Khoa từ Nepal băng theo con đường mòn tới Ấn Độ. Cảnh thôn quê Ấn Độ tuyệt đẹp thiệt nhưng cái nắng gay gắt khiến 8X mới đi nửa ngày đã đen thui như con cá đuối. Một tháng sau khi khởi hành, Khoa cũng đã giảm được 5kg. Một số tấm "streetlife" chụp nhanh ở Ấn Độ của Đăng Khoa lột tả một xã hội đầy màu sắc và đa dạng, pha trộn nhiều thứ truyền thống và hiện đại, mà như anh nhận xét đúng kiểu một cái "organized chaosity" - sự hỗn loạn có tổ chức. Sau khi rời Ấn Độ, điểm đến tiếp theo của Đăng Khoa là Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia và Bulgaria. Ngày thứ 34 khi đặt chân đến Pakistan, Đăng Khoa bày tỏ cảm xúc: "Cả đời mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến Pakistan, càng không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mang xe mình đến đây. Vậy mà vào một ngày hè nóng banh xác tháng 7, sau hơn nửa ngày làm thủ tục tại cửa khẩu Attari-Wagha nổi tiếng giữa Ấn Độ và Pakistan, mình đã nhập cảnh vào đất nước này". Khoa Tranh thủ vài ngày nghỉ ngơi và tham quan ở Lahore để dồn hết sức lực chuẩn bị bước vào chặng đường thử thách và nguy hiểm nhất trong toàn bộ chuyến đi là băng ngang vùng sa mạc và bán hoang mạc rộng lớn hơn 1000km để đến cửa khẩu Taftan sang Iran. Trong ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa giao lưu cùng câu lạc bộ xe máy CRC của Pakistan. "Khoa ghé thăm đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, thăm ngài Đại sứ Lưu cùng phu nhân và các anh em làm việc ở đại sứ quán. Xong rồi còn được dẫn đi ăn ngập mặt, cafe và còn được tiếp tế vitamin rau để dự trữ cho hành trình băng ngang sa mạc sắp tới nữa. Thật vui và cảm kích vô cùng khi được gặp đồng hương ở nước ngoài và được giúp đỡ rất nhiều". "Sau khi lấy được Visa Iran tại Islamabad ở bờ Đông thì bắt đầu băng qua Pakistan về phía Tây nhắm hướng cửa khẩu Taftan cách đó 2000km, thấy có đường vòng qua Lahore đỡ được 300km nên chui vô vì đọc thấy khu vực này cho đi. Ai dè mới thay nhớt xong đang đi được xíu thì xe cảnh sát tới tấp vô kêu về đồn "uống trà", mà đúng nghĩa uống trà với được ăn trưa nữa, ngồi xem cảnh sát ở đây tiếp dân cũng thú vị, xong hỏi đi đâu check giấy tờ rồi bảo khu vực này cũng bất ổn không được đi một mình. Giờ họ bảo quăng xe lên xe thùng họ chở đi rồi hộ tống ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi tính tiếp. Cũng hơi tiếc, biết vậy đi đường chính cho rồi, nhưng thôi cảnh sát bảo sao nghe vậy nên không còn cách nào khác, cũng là trải nghiệm hay. Mấy anh cảnh sát Pakistan rất tốt và mình thật sự đánh giá rất cao nỗ lực bảo vệ an toàn cho những du khách hiếm hoi đến đất nước của họ", Khoa chia sẻ về trải nghiệm mới chưa bao giờ có trong đời. Khi đặt chân đến Iran, Khoa còn được đi xem múa rối nước Việt Nam. Chương trình do đại sứ quán Việt Nam tại Iran tổ chức để mừng Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Iran. "Vài đoạn được mấy anh cảnh sát Iran hộ tống qua đoạn nguy hiểm". Tình cờ được gặp và chụp ảnh với ca sĩ Hồ Quang Hiếu ở tận đất nước Georgia. Hy Lạp, Albania, Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Ý, Thụy Sĩ, Lichtenstein, Áo, Đức, Luxembourg, Bỉ là những điểm dừng chân trong hành trình khám phá châu Âu của chàng trai người Việt. Trong chặng đường này, Khoa được hỗ trợ rất nhiều bởi cộng đồng người Việt ở châu Âu. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng được gặp nhiều đồng bào khi đi xa khiến anh thấy ấm áp vô cùng. Ngày 28/10, Trần Đặng Đăng Khoa tới Paris (Pháp). Sau 150 ngày chạy xe máy với quãng đường dài 20.000km. Mặc dù đã giảm 7,5 kg so với lúc khởi hành nhưng Khoa chia sẻ điều quan trọng và hài lòng nhất là anh không bị bất kỳ tai nạn, va chạm lớn nhỏ nào, do chạy xe chậm và cẩn thận. Anh không bị bệnh hay cảm sốt gì dọc đường, nhờ sức đề kháng từ nhỏ đã rất tốt, phần cũng vì biết tự chăm sóc bản thân. Sau khi hoàn thành "Chương I" của cuộc hành trình, Đăng Khoa đã lên lịch trình cho chặng đường kế tiếp đi Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ (có thể cả Bắc Mỹ), rồi sang Australia, về Đông Nam Á và trở lại Việt Nam trong 365 ngày. Kinh phí được Trần Đặng Đăng Khoa dự trù cho toàn bộ hành trình vòng quanh thế giới này là 1 tỉ đồng. Số tiền có được do anh tiết kiệm, làm việc và ký hợp đồng với các hãng tài trợ trên đường đi. Ảnh: FBNV.