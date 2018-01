Hà Nội 10 độ C, tránh rét ở quán cafe nào “đỉnh” nhất?

Hà Nội ngày gió mùa đột ngột về khiến mọi hoạt động trở nên chậm lại đôi chút. Cũng chính bởi vậy, nhiều bạn trẻ ngại ra đường để tránh cái rét và nhiệt độ 10 - 12 độ C. Tuy nhiên vẫn còn đó những quán cafe đủ ấm áp để các bạn trẻ tránh rét, đơn cử như The Little Plan cafe. Quán cafe được nhiều bạn trẻ lựa chọn để tránh rét ở Hà Nội có tên The Little Plan nằm trên phố Phủ Doãn - Hoàn Kiếm. Đây là quán cafe được nhiều bạn trẻ biết tới với 1 tầng và 1 căn gác nhỏ. Từng ngóc ngách, từng món đồ của The Little Plan đều được sắp đặt một cách ngẫu nhiên nhưng lại không kém phần tỉ mỉ và đầu tư theo concept tối giản và xưa cũ. Từ những khung cửa gỗ, những bộ bàn ghế gỗ hay những giá sách gỗ treo trên tường đều được bố trí hợp lý, hài hòa và vô cùng giản tiện. Ánh đèn vàng kết hợp với ánh sáng tự nhiên khiến không khí trong quán lúc nào cũng ấm áp, nhất là vào buổi tối. Một chút hoài niệm, một chút tĩnh lặng, một chút bình yên, một chút thi vị, đó là tất cả những cảm nhận The Little Plan mang đến cho bạn vào một ngày mùa đông trở gió. Những ngày Hà Nội có nắng, dù ngoài kia có gió rét The Little Plan vẫn ấm áp như nắng vàng sưới ấm tâm hồn của những vị khách tới đây. Gió mùa Đông Bắc về, ngồi chiếc ghế mây bên góc nhà, cô gái ngồi đan từng chiếc khăn len khiến không gian của The Little Plan trở nên ấm áp đến lạ kì. Chắc hẳn bạn sẽ chẳng thể bỏ qua một góc ấm cúng như thế này ở The Little Plan. Từng món đồ, từng chiếc bàn chiếc ghế ở The Little Plan đều toát lên vẻ dung dị mà ấm áp. Ảnh trong bài: Thelittleplan.cafe Mời quý độc giả xem clip quán cafe đẹp tại Mandarin Hà Nội - Nguồn: Channel Việt

