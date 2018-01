Giới trẻ "sốt xình xịch" với mùa hoa mơ nở trước Tết

Mộc Châu là địa điểm du lịch được nhiều người nhắc đến với mùa nào thức đó. Cận Tết Nguyên Đán, cả cao nguyên này sẽ đắm mình trong màu trắng tinh tuyền của những vườn mơ bung hoa. Ảnh trong bài: Facebook Check in Vietnam/ Du lịch Mộc Châu. Hoa mơ ở Mộc Châu vội đến vội đi, chỉ kéo dài chừng 2 - 3 tuần và thường nở rộ vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây cũng là thời điểm mà nhiều bạn trẻ cũng như tay máy về với dẻo cao này để săn những khoảnh khắc cực đẹp. Hoa mơ có nhiều nét tương đồng hoa mận nhưng hoa mơ thường không nở dày như hoa mận mà mang một vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng hơn. Điều đặc biệt. khi nắng chiếu vào những cánh hoa mơ Mộc Châu lại mang màu sắc tím nhạt đẹp đến lạ thường. Đến Mộc Châu vào những ngày này, du khách sẽ bắt gặp màu hoa mơ khắp nơi trên các con đường từ bản làng đến ruộng nương hay từ ngay hai bên quốc lộ đến con hẻm nhỏ sâu trong vách núi. Theo chia sẻ của bạn Hoàng An: "Cứ đến dịp sát Tết, mình và nhóm bạn lên xách balo lên và tìm về Mộc Châu để thưởng thức đặc sản hoa mơ trắng của vùng cao này. Từng giây phút được phóng tầm mắt ra xa nhìn một màu trắng ngút ngàn tâm hồn mình cảm thấy vô cùng thư thái. Còn với nickname Pitu Lê chia sẻ: "Chẳng năm nào mình không lên Mộc Châu nhưng đúng rằng, vùng đất này mỗi mùa lại có một vẻ đẹp rất riêng và nó khiến mình đi thôi là chẳng muốn về. Nhất là mùa hoa mơ trắng nở". Nếu muốn đắm chìm trong "vương quốc" của cây hoa mơ trắng thì Tân Lập, Phiên Cành, Lóng Luông, Thông Cuông chính là những nơi bạn cần đến. Cả vùng trời trắng muốt bởi những cây hoa mơ như làn mây bồng bềnh, lấp ló những nóc nhà truyền thống của đồng bào Mông mộc mạc khiến lòng người phải đắm say khi về với Mộc Châu những ngày cận Tết. Điều khiến nhiều người tìm về Mộc Châu những ngày cận Tết đó là ngoài cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh diệu kỳ của đồi mơ trắng, du khách còn có dịp trải nghiệm những tập tục, nét đẹp văn hóa Tết độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Những chiếc váy mùa Xuân của người Mông dường như sặc sỡ hơn, tiếng hát, tiếng khèn và điệu nhảy tràn đầy sức sống trên nền trời Mộc Châu ngập tràn màu trắng hoa mơ khiến trái tim người lữ khách phương xa tới mà không muốn về. Ảnh trong bài: Facebook Check in Vietnam/ Du lịch Mộc Châu. Mời quý độc giả xem clip Hoa mơ trắng ở Mộc Châu - Nguồn: INet Hà Phương

