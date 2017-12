Giới trẻ cần lưu ý gì khi vui chơi chào đón năm mới?

Lễ hội chào đón năm mới những năm gần đây trở thành " món ăn" truyền thống cho người dân Thủ đô vào ngày cuối cùng của năm dương lịch. Đây là sự kiện mang đến cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ những giây phút sôi động trong tiếng nhạc điện tử để chào đón năm mới. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp dở khóc, dở cười đã diễn ra với các bạn trẻ trong lễ hội chào đón năm mới những năm vừa qua. Vậy để có một buổi đi chơi an toàn các bạn trẻ cần lưu ý một số vấn đề gì? Đầu tiên, các bạn trẻ cần nhớ rõ đó là lễ hội đếm ngược được tổ chức theo phong cách châu Âu và tại đây BTC sẽ cho trình diễn nhạc điện tử EDM (Eletric Dance Music) đây là loại nhạc mạnh và tăng cảm giác phấn khích. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lợi dụng để sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, chất gây nghiện để tăng khoái cảm. Vậy để tham dự chương trình này được an toàn, các bạn trẻ nên tự bảo vệ mình bằng cách tránh xa những đám đông. Đặc biệt là những nhóm người có nồng độ cồn cao để tránh xảy ra xô xát không đáng có. Vấn đề tiếp theo mà các bạn trẻ cần lưu ý đó là nơi lễ hội chào đón năm mới 2018 sẽ như một biển người thực sự . Như những năm trước đây, cảnh chen lấn xô đẩy đã diễn ra khiến không ít người bị đuối sức và ngất xỉu. Để có một buổi lễ chào đón năm mới suôn sẻ bạn hãy tránh xa những đám đông, không đi vào dòng người và giữ khoảng cách an toàn để tránh việc thiếu không khí dẫn đến tình trạng ngất xỉu, đặc biệt với những bạn trẻ có tiền sử tim mạch và hen suyễn. Việc bị "yêu râu xanh" sàm sỡ, lột nội y là trường hợp từng diễn ra với nhiều bạn gái tại lễ hội đếm ngược mọi năm. Do dòng người quá đông và chật chội vì thế những kẻ "đồi bại" tranh thủ dở trò. Vì vậy, bạn nên đi cùng nhóm bạn để bảo vệ mình và những người xung quanh. Hãy đảm bảo những vật dụng các nhân của mình thật chắc chắn và được định vị trên người của bạn khi tham dự lễ hội thu hút hàng ngàn người này. Các bạn trẻ không nên mang những vật sắc nhọn trong người khi tham gia sự kiện bởi nó có thể làm bạn bị thương khi bị đám đông chen lấn, xô đẩy trong lễ hội âm nhạc chào đón năm mới. Mang theo điện thoại di động và cố gắng duy trì liên lạc với người thân, bạn bè qua điện thoại nếu đang bị kẹt trong đám đông. Cũng nên nhớ sạc pin điện thoại trước khi đi đến sự kiện. Ngoài ra việc bảo vệ tự trang, quần áo của chính mình cũng rất cần thiết. Mời quý độc giả xem clip DJ Pharreal Phuong In Heineken Countdown Party Ha Noi 2014- Nguồn: 9 Life

Lễ hội chào đón năm mới những năm gần đây trở thành " món ăn" truyền thống cho người dân Thủ đô vào ngày cuối cùng của năm dương lịch. Đây là sự kiện mang đến cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ những giây phút sôi động trong tiếng nhạc điện tử để chào đón năm mới. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp dở khóc, dở cười đã diễn ra với các bạn trẻ trong lễ hội chào đón năm mới những năm vừa qua. Vậy để có một buổi đi chơi an toàn các bạn trẻ cần lưu ý một số vấn đề gì? Đầu tiên, các bạn trẻ cần nhớ rõ đó là lễ hội đếm ngược được tổ chức theo phong cách châu Âu và tại đây BTC sẽ cho trình diễn nhạc điện tử EDM (Eletric Dance Music) đây là loại nhạc mạnh và tăng cảm giác phấn khích. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lợi dụng để sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, chất gây nghiện để tăng khoái cảm. Vậy để tham dự chương trình này được an toàn, các bạn trẻ nên tự bảo vệ mình bằng cách tránh xa những đám đông. Đặc biệt là những nhóm người có nồng độ cồn cao để tránh xảy ra xô xát không đáng có. Vấn đề tiếp theo mà các bạn trẻ cần lưu ý đó là nơi lễ hội chào đón năm mới 2018 sẽ như một biển người thực sự . Như những năm trước đây, cảnh chen lấn xô đẩy đã diễn ra khiến không ít người bị đuối sức và ngất xỉu. Để có một buổi lễ chào đón năm mới suôn sẻ bạn hãy tránh xa những đám đông, không đi vào dòng người và giữ khoảng cách an toàn để tránh việc thiếu không khí dẫn đến tình trạng ngất xỉu, đặc biệt với những bạn trẻ có tiền sử tim mạch và hen suyễn. Việc bị "yêu râu xanh" sàm sỡ, lột nội y là trường hợp từng diễn ra với nhiều bạn gái tại lễ hội đếm ngược mọi năm. Do dòng người quá đông và chật chội vì thế những kẻ "đồi bại" tranh thủ dở trò. Vì vậy, bạn nên đi cùng nhóm bạn để bảo vệ mình và những người xung quanh. Hãy đảm bảo những vật dụng các nhân của mình thật chắc chắn và được định vị trên người của bạn khi tham dự lễ hội thu hút hàng ngàn người này. Các bạn trẻ không nên mang những vật sắc nhọn trong người khi tham gia sự kiện bởi nó có thể làm bạn bị thương khi bị đám đông chen lấn, xô đẩy trong lễ hội âm nhạc chào đón năm mới. Mang theo điện thoại di động và cố gắng duy trì liên lạc với người thân, bạn bè qua điện thoại nếu đang bị kẹt trong đám đông. Cũng nên nhớ sạc pin điện thoại trước khi đi đến sự kiện. Ngoài ra việc bảo vệ tự trang, quần áo của chính mình cũng rất cần thiết. Mời quý độc giả xem clip DJ Pharreal Phuong In Heineken Countdown Party Ha Noi 2014- Nguồn: 9 Life