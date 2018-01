Đầu năm mới, dân phượt rủ nhau đi Nghệ An săn hoa hướng dương

Cứ đến dịp đầu năm, sau những khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình và bạn bè, các bạn trẻ lại rủ rê nhau về Nghệ An để đắm mình trong cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 60 ha được Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH trồng từ cuối tháng 10. Ảnh: Mạnh Bin Lễ hội Hoa hướng dương diễn ra vào đầu năm 2018, đây là thời điểm mà những bông hoa khổng lồ này nổ rổ tạo thành khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Mạnh Bin Lễ hội Hoa hướng dương được tổ chức đã thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mạnh Bin Theo tìm hiểu của nhiều bạn trẻ, so với mọi năm cánh đồng hoa hướng dương năm nay nở muộn thân cây cũng thấp hơn so với mọi năm. Nhưng lại đúng vào đầu dịp năm mới nên vẫn thu hút được khá đông các du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới chụp ảnh. Ảnh: Mạnh Bin Theo chia sẻ của bạn Hà Anh (24 tuổi, Vinh): "Mặc dù có nở muộn hơn với mọi năm nhưng vì vào dịp nghỉ lễ nên nhóm chúng mình vẫn tranh thủ đi. Tới nơi thì đã có rất nhiều du khách khác cũng đang đứng chụp ảnh rồi. So với năm ngoái, năm nay công tác tổ chức đã tốt hơn từ địa điểm trong xe cho tới những dịch vụ ăn uống đều được bố trí hợp lý. Tuy nhiên, yếu tố chính mang đến thành công cho lễ hội Hoa hướng dương 2018 vẫn là ý thức của người tham gia". Ảnh: Minh Lê Ban đầu với mục đích cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn bò, nhưng khi những bông hoa hướng dương nở rộ đồng loạt đã tạo một cảnh đẹp hấp dẫn, trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu hoa và chụp ảnh. Ảnh: Tin Hà Tĩnh Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: Hoang Tuan Nghia Từ cánh đồng hoa hướng dương, Nghĩa Đàn được nhiều người trên cả nước biết đến, tạo điều kiện cho huyện quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển các loại hình dịch vụ. Ảnh: Báo Nghệ An. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn cánh đồng hoa hướng dương làm nơi để cho ra đời những bức ảnh cưới và chụp ảnh với nhóm bạn đầy vui vẻ. Ảnh: Báo Nghệ An. Đến với cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn - Nghệ An, các bạn trẻ còn có thể được thưởng thức rất nhiều món ngon xứ Nghệ như súp lươn hay nhút, những món ăn đã làm nên tên tuổi của vùng đất này. Ảnh: You&me Mời quý độc giả xem clip Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An - Nguồn: Phan Vũ

Cứ đến dịp đầu năm, sau những khoảnh khắc đón giao thừa bên gia đình và bạn bè, các bạn trẻ lại rủ rê nhau về Nghệ An để đắm mình trong cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 60 ha được Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH trồng từ cuối tháng 10. Ảnh: Mạnh Bin Lễ hội Hoa hướng dương diễn ra vào đầu năm 2018, đây là thời điểm mà những bông hoa khổng lồ này nổ rổ tạo thành khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Mạnh Bin Lễ hội Hoa hướng dương được tổ chức đã thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mạnh Bin Theo tìm hiểu của nhiều bạn trẻ, so với mọi năm cánh đồng hoa hướng dương năm nay nở muộn thân cây cũng thấp hơn so với mọi năm. Nhưng lại đúng vào đầu dịp năm mới nên vẫn thu hút được khá đông các du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tới chụp ảnh. Ảnh: Mạnh Bin Theo chia sẻ của bạn Hà Anh (24 tuổi, Vinh): "Mặc dù có nở muộn hơn với mọi năm nhưng vì vào dịp nghỉ lễ nên nhóm chúng mình vẫn tranh thủ đi. Tới nơi thì đã có rất nhiều du khách khác cũng đang đứng chụp ảnh rồi. So với năm ngoái, năm nay công tác tổ chức đã tốt hơn từ địa điểm trong xe cho tới những dịch vụ ăn uống đều được bố trí hợp lý. Tuy nhiên, yếu tố chính mang đến thành công cho lễ hội Hoa hướng dương 2018 vẫn là ý thức của người tham gia". Ảnh: Minh Lê Ban đầu với mục đích cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn bò, nhưng khi những bông hoa hướng dương nở rộ đồng loạt đã tạo một cảnh đẹp hấp dẫn, trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu hoa và chụp ảnh. Ảnh: Tin Hà Tĩnh Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh: Hoang Tuan Nghia Từ cánh đồng hoa hướng dương, Nghĩa Đàn được nhiều người trên cả nước biết đến, tạo điều kiện cho huyện quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển các loại hình dịch vụ. Ảnh: Báo Nghệ An. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn cánh đồng hoa hướng dương làm nơi để cho ra đời những bức ảnh cưới và chụp ảnh với nhóm bạn đầy vui vẻ. Ảnh: Báo Nghệ An. Đến với cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn - Nghệ An, các bạn trẻ còn có thể được thưởng thức rất nhiều món ngon xứ Nghệ như súp lươn hay nhút, những món ăn đã làm nên tên tuổi của vùng đất này. Ảnh: You&me Mời quý độc giả xem clip Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An - Nguồn: Phan Vũ