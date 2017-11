Rùng mình những thức uống kỳ quặc nhất thế giới

Trà phân gấu trúc: Một doanh nghiệp Trung Quốc đã sáng chế ra loại trà xanh từ phân gấu trúc. Theo nhà sản xuất, gấu trúc chỉ tiêu thụ 30% dinh dưỡng từ thức ăn của chúng (tre) và 70% còn lại bị thải ra ngoài nên trà phân gấu trúc được cho rằng rất bổ dưỡng và thơm ngon. Ảnh: Wonderlist. Bia từ sữa ngựa: Kumis (Horse Milk Alcohol) là một loại bia được làm từ sữa ngựa lên men phổ biến ở các nước Trung Á đặc biệt là Mông Cổ, Kyrgyzstan hay Kazakhstan. Tỷ lệ cồn trong bia Kumis rất ít, chỉ chiếm 7 – 8%. Ảnh: Wordpress. Bia pizza là thức uống kỳ quặc của một doanh nhân ở Chicago, Mỹ tên là Tom Seefuath. Tên đầy đủ của loại bia này là Mamma Mia Pizz Beer với thành phần chính là cà chua, tỏi, húng quế và các loại hương vị khác làm cho nó có mùi thơm đặc trưng, được các nhà hàng Italia ở khu vực này rất ưa chuộng. Ảnh: Huffpost. Nước nhau thai: Nhau thai chứa làm lượng sắt, vitamin B-12 và hormone cao giúp trẻ hóa da nên nó nhanh chóng được nghiên cứu và dùng làm thực phẩm chức năng. Một số loại nhau thai được dùng là nhau thai cừu, nhau thai heo và nhau thai ngựa. Ảnh: Internet. Rượu 3 loại dương vật: Đây cũng là một loại đồ uống kỳ lạ vì nó chứa dương vật của tận 3 con vật là chó, hươu và hải cẩu. Loại rượu này là một xuất phẩm của Trung Quốc và nó nổi tiếng nhờ tác dụng tráng dương. Ngoài ra nó còn giúp tăng cường lưu thông máu và điều hòa khí huyết. Ảnh: Wonderlist. Bia con sóc: Loại bia đặc biệt của Scotland có tên gọi “The end of history” có thiết kế vỏ ngoài bằng lớp da của một con chuột hương lông trắng, một con sóc hoặc một con thỏ khiến nhiều thực khách ngỡ ngàng. Ảnh: Wonderlist. Cocktail ngón chân: Ra đời từ năm 1973, món cocktail ngón chân đã trở thành một trong những biểu tượng của thành phố Dawson, Canada. Trong đó, một ngón chân người sấy khô và ướp muối được cho vào món đồ uống theo khách chọn. Tất nhiên, khách uống cần chừa lại ngón chân này và không được chạm môi vào nó. Những trường hợp nuốt ngón chân này bị phạt tới 5.000 USD. Ảnh: Internet. Rượu từ phân trẻ em của Hàn Quốc: Loại rượu thuốc này có tên là Ttongsul, đã được lưu hành ở đất nước Kim chi qua nhiều thế kỷ. Điểm đặc biệt của nó so với những loại rượu thuốc khác là dùng phân trẻ em lên men. Ảnh: Gawkerassets. Sinh tố nhái sống: Jugo de Rana hay sinh tố nhái sống là món đồ uống phổ biến ở đường phố Peru. Nhái được lột da, sau đó bỏ vào xay cùng mật ong, lô hội và các loại rau củ. Món sinh tố này được cho là có tác dụng cải thiện hệ hô hấp, tăng cường sinh lực của nam giới. Ảnh: Internet. Sinh tố máu bò (Kenya): Người Samburu và Maasai ở Kenya coi máu bò như một nguồn dinh dưỡng quý giá. Máu tươi của bò có thể được trộn với sữa để tạo ra một thức uống bổ dưỡng. Loại đồ uống này được sử dụng trong các nghi lễ và bồi bổ sức khỏe cho người ốm. Ảnh: The Sun.

