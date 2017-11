Những sự thật bất ngờ về thức uống hàng triệu người yêu thích

Hơn 1,9 tỷ sản phẩm Coca-Cola được tiêu thụ trên khắp thế giới mỗi ngày. Ảnh: Coca-Cola. Chỉ có 2 quốc gia mà Coca-Cola không bán là Cuba và Triều Tiên. Ảnh: Business Insider. Coca-Cola đã từng chứa cocain gây nghiện. Một trong những thành phần chính của nước giải khát có ga được hàng triệu người ưa chuộng này là lá cây coca thường dùng để chế thuốc phiện. Cho đến năm 1929, chất này đã được loại bỏ khỏi thức uống. Ảnh: Therichest. Coca-Cola ban đầu được phát minh ra như một loại thuốc bởi một dược sĩ Tiến sĩ John S. Pemberton ở Atlanta (Mỹ) vào năm 1886. Ảnh: Worldofcoca-cola. Coca-Cola chứa axit rất mạnh, đó là lý do tại sao nó có thể được sử dụng để làm sạch mọi thứ. Hiệu quả của nó thực sự có thể được so sánh với hóa chất tẩy rửa của gia đình. Ảnh: Coca-Cola. Công ty Coca-Cola có một danh mục sản phẩm đáng kinh ngạc với gần 3.900 loại đồ uống khác nhau. Ảnh: Worldofcoca-cola. Thương hiệu Coca-Cola có giá trị khoảng 74 tỷ USD – hơn cả bia Budweiser, Pepsi, cà phê Starbucks và nước uống Red Bull gộp lại. Điều này khiến Coca-Cola trở thành thương hiệu có giá trị lớn thứ ba trên thế giới. Ảnh: Quora. Do lượng nước khổng lồ mà nó cần để sản xuất, Coca-Cola đã gây ra tình trạng thiếu nước ở một số vùng, nơi nguồn cung khan hiếm như Ấn Độ, Mỹ Latinh và Châu Phi. Ảnh: Theguardian. Từ "Coca-Cola" là từ thứ hai được hiểu nhiều nhất trên thế giới, sau "OK". Ảnh: Business Insider. Một lon Coca-Cola thể tích 355 ml có chứa 10 muỗng cà phê đường, xấp xỉ lượng đường được đề nghị cho người lớn trong cả ngày. Ảnh: Curejoy. Sản phẩm Diet Coke được giới thiệu vào năm 1982. Nó nhanh chóng trở thành loại thức uống ăn kiêng nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Coca-Cola. Tất cả sản phẩm Coca-Cola sản xuất có thể chứa đầy một hồ nước khổng lồ dài 30 km, rộng 15 km và sâu 200 m. Nửa tỷ người có thể bơi trong đó. Ảnh: Beautyandtips. Được cất giấu trong kho tiền của Bảo tàng Coca-Cola ở Atlanta (Mỹ), công thức huyền thoại cho Coca-Cola là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ và gìn giữ tốt nhất trên thế giới. Ảnh: Worldofcoca-cola. Khi Coca-Cola nhập vào thị trường Trung Quốc vào năm 1927, các ký tự Trung Quốc đã được sử dụng để phát âm giống nhau "koka-kola". Ảnh: Therichest. Vào ngày 12/7/1985, Coca-Cola trở thành loại nước giải khát đầu tiên được tiêu thụ trong không gian vũ trụ khi các phi hành gia thử nghiệm "Không gian Coca-Cola" trên tàu Challenger của tàu con thoi. Ảnh: Coca-colacompany. Trên khắp thế giới, người bình thường uống một sản phẩm Coca Cola bốn ngày một lần. Ảnh: Businessinsider. Biểu tượng nổi tiếng của Coca-Cola được Frank Robinson, một nhân viên kế toán của nhà phát minh Coca Cola J. S. Pemberton, sáng tạo và viết tay. Ảnh: Businessinsider. Thiết kế độc đáo của chai Coca-Cola được tạo ra bởi các công nhân nhà máy thủy tinh từ bang Indiana (Mỹ). Thiết kế dựa trên hình dạng của một hạt ca cao, một thành phần từng dùng trong loại nước giải khát này. Thiết kế đường viền độc đáo vẫn được sử dụng tới ngày nay. Ảnh: MSN.

