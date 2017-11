Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống cà phê?

1. Giúp tinh thần minh mẫn: Thành phần hoạt chất trong cà phê được gọi là caffein và caffeine là một chất kích thích tự nhiên có khả năng tăng lượng oxy và máu vào não, do đó giữ cho các tế bào não hoạt động trơn tru, do đó bạn cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Ảnh: Boldsky. 2. Điều trị rối loạn chức năng cương dương: Khi hàm lượng caffein trong cà phê có khả năng tăng lượng máu từ não đến các bộ phận sinh dục như dương vật của người đàn ông, nó có khả năng điều trị rối loạn tình dục như rối loạn chức năng cương dương. Đây là một trong những lợi ích của uống cà phê. Ảnh: Boldsky. 3. Tăng trí nhớ: Các tế bào não chịu trách nhiệm về các chức năng tinh thần như học tập, trí nhớ, nhận thức ... Vì vậy, khi các tế bào não hoạt động tích cực nhờ caffeine trong cà phê, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện. Ảnh: Boldsky. 4. Giảm nhức đầu: Khi bạn bị đau đầu do căng thẳng, cảm lạnh, viêm xoang, viêm dạ dày, tác dụng phụ của một số loại thuốc ... thì uống một tách cà phê nóng có thể giúp giảm bớt cơn đau. Ảnh: Boldsky. 5. Giảm nguy cơ tiểu đường týp 2: Như chúng ta biết, bệnh tiểu đường có 2 loại, loại 1 và loại 2. Trong bệnh đái tháo đường týp 2, cơ thể chống lại insulin hoặc không sản sinh đủ insulin. Vì vậy, caffein trong cà phê có thể giữ mức độ hormone insulin cân bằng để ngăn ngừa bệnh này. Ảnh: Boldsky. 6. Bảo vệ gan: Hàm lượng caffeine trong cà phê cũng có thể giữ cho tế bào gan khỏe mạnh và bảo vệ gan khỏi các độc tố có trong thực phẩm và rượu. Ảnh: Boldsky. 7. Cải thiện thị lực: Cùng với caffeine, cà phê cũng chứa một lượng chất chống oxy hoá lành mạnh. Các chất chống oxy hoá được tìm thấy trong cà phê có thể giúp trẻ hóa các tế bào của mắt và do đó cải thiện thị lực của bạn. Ảnh: Boldsky. 8. Ngăn ngừa ung thư: Uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư như u não, ung thư gan...vì hàm lượng caffein có thể giúp hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong các cơ quan này. Đây là một lợi ích của uống cà phê. Ảnh: Boldsky. 9. Giúp bạn giảm cân: Uống cà phê thường xuyên sẽ giúp giảm cơn thèm ăn của bạn và ngăn ngừa những cơn đói, vì vậy, bạn có thể phòng ngừa việc ăn đồ ăn nhanh, nhờ đó mà cân nặng giảm đi. Ảnh: Boldsky. 10. Tăng tuổi thọ: Một tách cà phê nóng hàng ngày được biết đến để cải thiện tỷ lệ trao đổi chất và miễn dịch của bạn, do đó ngăn ngừa nhiều bệnh chết người và tăng tuổi thọ. Ảnh: Boldsky. 11. Cải thiện đời sống chăn gối: Hàm lượng caffeine trong cà phê có thể làm tăng lưu lượng máu và oxy đến cơ quan sinh dục của cả nam giới và phụ nữ, do đó cải thiện chuyện chăn gối và khả năng hoạt động tốt trên giường. Ảnh: Boldsky. 12. Giảm sự lo lắng: Sự lo lắng là một phản ứng tiêu cực gây ra bởi bộ não, nơi mà người đó cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Hàm lượng caffeine trong cà phê có khả năng làm giảm các hormone cortisol trong não để giảm lo lắng. Ảnh: Boldsky. 13. Cải thiện sức khoẻ tim mạch: Hàm lượng caffein trong cà phê có khả năng cải thiện lưu lượng máu đến tim và nó cũng có thể giữ nhịp tim cân bằng, nhờ đó giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh tim nặng. Ảnh: Boldsky. 14. Giảm đau: Chất caffeine và chất chống oxy hoá trong cà phê có đặc tính chống viêm có thể làm giảm chứng viêm ở một số phần của cơ thể như tim, khớp, lưng ... làm giảm đau. Ảnh: Boldsky. 15. Giảm táo bón: Cà phê giống như là thuốc nhuận tràng tự nhiên có khả năng làm mềm phân và giữ cho ruột của bạn bôi trơn hơn làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn, do đó làm giảm táo bón. Ảnh: Boldsky. 16. Giảm nguy cơ mắc bệnh não: Khi hàm lượng caffein trong cà phê giữ cho tế bào não hoạt động trơn tru. Điều này có thể ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến tuổi tác như Parkinson, sa sút trí tuệ, Alzheimer's...Ảnh: Boldsky.

1. Giúp tinh thần minh mẫn: Thành phần hoạt chất trong cà phê được gọi là caffein và caffeine là một chất kích thích tự nhiên có khả năng tăng lượng oxy và máu vào não, do đó giữ cho các tế bào não hoạt động trơn tru, do đó bạn cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Ảnh: Boldsky. 2. Điều trị rối loạn chức năng cương dương: Khi hàm lượng caffein trong cà phê có khả năng tăng lượng máu từ não đến các bộ phận sinh dục như dương vật của người đàn ông, nó có khả năng điều trị rối loạn tình dục như rối loạn chức năng cương dương. Đây là một trong những lợi ích của uống cà phê. Ảnh: Boldsky. 3. Tăng trí nhớ: Các tế bào não chịu trách nhiệm về các chức năng tinh thần như học tập, trí nhớ, nhận thức ... Vì vậy, khi các tế bào não hoạt động tích cực nhờ caffeine trong cà phê, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện. Ảnh: Boldsky. 4. Giảm nhức đầu: Khi bạn bị đau đầu do căng thẳng, cảm lạnh, viêm xoang, viêm dạ dày, tác dụng phụ của một số loại thuốc ... thì uống một tách cà phê nóng có thể giúp giảm bớt cơn đau. Ảnh: Boldsky. 5. Giảm nguy cơ tiểu đường týp 2: Như chúng ta biết, bệnh tiểu đường có 2 loại, loại 1 và loại 2. Trong bệnh đái tháo đường týp 2, cơ thể chống lại insulin hoặc không sản sinh đủ insulin. Vì vậy, caffein trong cà phê có thể giữ mức độ hormone insulin cân bằng để ngăn ngừa bệnh này. Ảnh: Boldsky. 6. Bảo vệ gan: Hàm lượng caffeine trong cà phê cũng có thể giữ cho tế bào gan khỏe mạnh và bảo vệ gan khỏi các độc tố có trong thực phẩm và rượu. Ảnh: Boldsky. 7. Cải thiện thị lực: Cùng với caffeine, cà phê cũng chứa một lượng chất chống oxy hoá lành mạnh. Các chất chống oxy hoá được tìm thấy trong cà phê có thể giúp trẻ hóa các tế bào của mắt và do đó cải thiện thị lực của bạn. Ảnh: Boldsky. 8. Ngăn ngừa ung thư: Uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư như u não, ung thư gan...vì hàm lượng caffein có thể giúp hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong các cơ quan này. Đây là một lợi ích của uống cà phê. Ảnh: Boldsky. 9. Giúp bạn giảm cân: Uống cà phê thường xuyên sẽ giúp giảm cơn thèm ăn của bạn và ngăn ngừa những cơn đói, vì vậy, bạn có thể phòng ngừa việc ăn đồ ăn nhanh, nhờ đó mà cân nặng giảm đi. Ảnh: Boldsky. 10. Tăng tuổi thọ: Một tách cà phê nóng hàng ngày được biết đến để cải thiện tỷ lệ trao đổi chất và miễn dịch của bạn, do đó ngăn ngừa nhiều bệnh chết người và tăng tuổi thọ. Ảnh: Boldsky. 11. Cải thiện đời sống chăn gối: Hàm lượng caffeine trong cà phê có thể làm tăng lưu lượng máu và oxy đến cơ quan sinh dục của cả nam giới và phụ nữ, do đó cải thiện chuyện chăn gối và khả năng hoạt động tốt trên giường. Ảnh: Boldsky. 12. Giảm sự lo lắng: Sự lo lắng là một phản ứng tiêu cực gây ra bởi bộ não, nơi mà người đó cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Hàm lượng caffeine trong cà phê có khả năng làm giảm các hormone cortisol trong não để giảm lo lắng. Ảnh: Boldsky. 13. Cải thiện sức khoẻ tim mạch: Hàm lượng caffein trong cà phê có khả năng cải thiện lưu lượng máu đến tim và nó cũng có thể giữ nhịp tim cân bằng, nhờ đó giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh tim nặng. Ảnh: Boldsky. 14. Giảm đau: Chất caffeine và chất chống oxy hoá trong cà phê có đặc tính chống viêm có thể làm giảm chứng viêm ở một số phần của cơ thể như tim, khớp, lưng ... làm giảm đau. Ảnh: Boldsky. 15. Giảm táo bón: Cà phê giống như là thuốc nhuận tràng tự nhiên có khả năng làm mềm phân và giữ cho ruột của bạn bôi trơn hơn làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn, do đó làm giảm táo bón. Ảnh: Boldsky. 16. Giảm nguy cơ mắc bệnh não: Khi hàm lượng caffein trong cà phê giữ cho tế bào não hoạt động trơn tru. Điều này có thể ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến tuổi tác như Parkinson, sa sút trí tuệ, Alzheimer's...Ảnh: Boldsky.