Cách làm trứng gà nướng ngon chuẩn vị Thái

Để làm trứng nướng kiểu Thái ngon bạn cần tiến hành các bước sau:

Nguyên vật liệu

- 12 trái trứng gà.

- 1 muỗng canh nước mắm.

- 1/2 muỗng cà phê đường.

-1 muỗng canh mật ong.

- 1 muỗng cà phê muối.

- 2/3 muỗng cà phê tiêu.

Trứng nướng kiểu Thái. Ảnh minh họa.

Cách làm trứng nướng kiểu Thái

- Trứng mua về rửa sạch, lau khô. Sau đó dùng dao có đầu sắc nhọn đục một lỗ nhỏ trên đầu trứng lớn. Tiếp đến, dùng tăm khuấy đều bên trong trứng gà lên rồi trút hết trứng vào tô. Làm lần lượt cho hết số lượng trứng.

- Sau khi đổ hết trứng ra, nêm thêm nước mắm, đường, muối, mật ong và tiêu rồi khuấy đều sao cho lòng trắng và lòng đỏ không bị lợn cợn (bạn có thể lọc qua rây cho mịn).

- Dùng 1 cái ca nhỏ có miệng nhọ, rồi khéo léo đổ ngược trứng vào vỏ trứng (bạn có thể dùng ống kim tiêm để bơm trứng vào, nhưng làm như vậy bọt khí nhiều sẽ khiến trứng bị rỗ). Lưu ý: Không nên rót trứng nướng quá đầy vì khi nướng trứng nở cao sẽ gây vỡ vỏ trứng.

- Lót 1 lớp khăn ẩm dưới xửng hấp rồi xếp trứng lên trên. Đậy nắp rồi hấp trứng ở lửa vừa. Khi thấy trứng đông bề mặt trên là được.

- Lấy trứng vừa hấp ra, đặt trứng lên vỉ than nướng cho trứng đều một lần nữa. Nếu không có bếp than, bạn có thể nướng bằng lò vi sóng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 5 phút.

- Khi nướng bằng lò vi sóng, nên bọc miệng đĩa nướng bằng một lớp nilon thực phẩm để tránh hơi nhiệt của lò phả trực tiếp vào trứng. Trứng chín, lòng trứng hết trong là bạn có thể lấy món trứng nướng kiểu Thái ra và thưởng thức. Bạn có thể ăn kèm với muối tiêu chanh, rau răm để tăng thêm hương vị thơm ngon.