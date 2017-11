Bất ngờ hình ảnh xưa và nay của các loại hoa quả quen thuộc

Dưa hấu: Tổ tiên hoang dã của dưa hấu hiện nay chúng ta vẫn ăn là một thực vật sống ở sa mạc cho trái. Loại quả quen thuộc này bên trong xốp trắng và cực kỳ đắng. Dầu chiết xuất từ loại dưa hấu sơ khai từng được sử dụng cho sản xuất dược liệu và xà phòng. Ảnh: Depositphotos. Trái chuối: Chuối là một ví dụ ban đầu của một loại cây trồng được thuần hóa. Chuối hoang dã có rất nhiều hạt, quả khá cứng. Đối với hàng triệu người ở các nước đang phát triển, chuối xanh được sử dụng để nấu ăn. Chúng có thể được chiên, luộc, nướng như khoai tây hoặc dùng làm rượu chuối hoặc bia chuối. Ảnh: Depositphotos. Cà tím: Cà tím ban đầu thực sự là một loại cỏ dại mọc ven đường và nó rất độc đối với vật nuôi. Cà tím ngày nay thường có màu tím và có cả loai quả màu trắng tròn giống quả trứng. Ảnh: Depositphotos. Cà rốt: Cà rốt hoang dã ban đầu được trồng lấy lá và hạt. Loại củ này từng được coi là một loại cỏ dại có lợi. Nó thu hút ong bướm và tăng năng xuất cho cây cà chua khi được trồng ở gần đó. Cà rốt phổ biến mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày hiện nay xuất hiện ở Hà Lan từ thế kỷ 17. Ảnh: Depositphotos. Ngô: Trước khi đường thuần chủng, cây ngô (hoặc ngô) cho những bắp rất nhỏ và mỗi cây chỉ có một bắp. Ngày nay, thị trường có rất nhiều giống ngô khác nhau cho năng suất cao và hình thức quả bắt mắt. Ảnh: Depositphotos. Cà chua: Theo thời gian, cà chua đã thay đổi về kích thước, màu sắc và mùi vị do chúng đã được con người thuần hóa. Tuy nhiên, vẫn có một số loài hoang dã đang được người dân bản xứ tiêu thụ vì chúng là nguồn cung cấp kali và vitamin C. Ảnh: Imgur. Dâu tây: Dâu tây hoang dã là quả hạch nhỏ nhưng rất thơm ngon với mùi hương rất tinh tế. Sau nhiều năm được thuần hóa, dâu tây ngày nay to hơn nhiều và không thơm như cây tổ tiên của chúng nữa. Ảnh: Flickr. Khoai tây: Hãy xem loại khoai tây bản địa này từ Nam Mỹ. Chúng phát triển khá sự đa dạng về hình dạng, màu sắc và kết cấu. Có một số tổ chức ở Nam Mỹ không chỉ duy trì sự đa dạng của khoai tây mà còn thúc đẩy sự phổ biến của chúng trên khắp thế giới. Ảnh: Flickr.

